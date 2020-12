Regeni: Fiano, 'dichiarazioni Procura egiziana irricevibili'

30 dicembre 2020 a

Roma, 30 dic (Adnkronos) - "Le dichiarazioni della procura egiziana sono per noi irricevibili. La continua finzione egiziana sulla pelle di un ragazzo torturato e ucciso, la continua omissione della verità che difende l'indifendibile non sono in alcun modo più accettabili". Lo scrive su Facebook Emanuele Fiano.

"Non si può sostenere ad anni di distanza, come ha fatto oggi Il Cairo che non si conosce chi ha ucciso #GiulioRegeni contro l'evidenza dei chiari accertamenti dei magistrati italiani. L'Italia con il Ministro Di Maio e la UE devono esercitare tutta la loro forza diplomatica contro questo ennesimo scempio della verità e della memoria di Giulio Regeni", aggiunge il responsabile Esteri del Pd.