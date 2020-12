Firenze: giallo dei 3 cadaveri in casa, dopo morte della madre i figli si suicidano/ Adnkronos

30 dicembre 2020 a

Firenze, 30 dic. - (Adnkronos) - Giallo di fine anno a Figline Valdarno, a una trentina di km da Firenze, con il ritrovamento di tre cadaveri in avanzato stato di decomposizione in un appartamento: si ipotizza il suicidio anche se non si esclude l'ipotesi di un omicidio-suicidio. Sono stati i vicini di casa a chiamare la polizia municipale e i vigili del fuoco perchè da giorni sentivano un forte odore provenire dall'abitazione, al primo piano di Vicolo Guinelli 1, nel centro storico, da dove, peraltro, non rispondeva nessuno da diverse settimane.

Quando i pompieri, questa mattina alle 11.45, hanno sfondato la porta d'ingresso si sono trovati davanti le salme putrefatte di tre persone italiane della stessa famiglia, la mamma di 77 anni, Luigia Teresa Etteri, e i suoi due figli, Francesca Giovannella Del Bianco, 46 anni, e Massimo Giovannella Del Bianco, 51 anni. Gli accertamenti sono stati condotti dai carabinieri del nucleo investigativo e della Compagnia di Figline Valdarno. Sul posto per i rilievi il personale della Sezione Investigazioni Scientifiche del comando provinciale dell'Arma di Firenze.

Non sono stati rilevati segni di scasso alla porta o alle finestre e il portone d'ingresso era chiuso dall'interno con doppia mandata. Il medico legale che ha fatto una prima ricognizione ha stabilito che il decesso dei tre congiunti risalente a circa un mese e mezzo fa.