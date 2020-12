Coronavirus: Lombardia, 481 pazienti in terapia intensiva (-17)

30 dicembre 2020 a

Milano, 30 dic. (Adnkronos) - Diminuiscono in Lombardia i ricoverati per Covid in terapia intensiva e nei reparti. In particolare in terapia intensiva sono occupati 481 posti letto (-17 rispetto a ieri), mentre i pazienti ricoverati non in terapia intensiva risultano 3.617 (-17). Lo rende noto la Regione Lombardia nel suo bollettino giornaliero sull'emergenza coronavirus. I guariti/dimessi totali sono complessivamente 397.010 (+3.015), di cui 3.460 dimessi e 393.550 guariti.