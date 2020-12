30 dicembre 2020 a

Roma, 30 dic. (Adnkronos Salute) - L'indice Rt nazionale sale a 0.93. In aumento per la terza settimana consecutiva. È quanto emerge dalla bozza del monitoraggio della cabina di regia dell'Iss-ministero, per il periodo di riferimento 22-27 dicembre, in possesso dell'Adnkronos Salute.