Roma, 30 dic. (Adnkronos) - Wall Street chiude in rialzo. Il Dow Jones ha guadagnato lo 0,24% a 30.409,56 punti. Il Nasdaq ha chiuso in aumento dello 0,15% a 12.870 punti mentre lo S&P 500 ha chiuso in rialzo dello 0,13% a 3.732,04 punti