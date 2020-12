Calabria: Magorno, 'interrogazione su data elezioni, serve chiarezza' (2)

31 dicembre 2020 a

(Adnkronos) - (Adnkronos) - "Alla Regione chiedo altrettanto chiarezza, perché il presidente facente funzioni ha tutta l'autorità di decidere in autonomia, senza cercare alibi nel Governo utili solo a coprire gli evidenti problemi politici del centrodestra calabrese", sottolinea l'esponente di Iv.

"Lo spettacolo a cui stiamo assistendo è avvilente e ancor di più pericoloso, ancora una volta la Calabria e i diritti dei calabresi vengono disillusi e ignorati e immolati sull'altare di non meglio specificati interessi di parte. Quel che è certo è che Italia viva sarà in prima linea anche in questa vicenda per dare voce a questa terra, imponendo un processo di cambiamento così come abbiamo fatto con la questione dei lavoratori precari Lsu/Lpu", conclude.