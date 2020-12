Milano: divelta targa dedicata a Peppino Impastato, Pd 'gesto vile'

31 dicembre 2020 a

Milano, 31 dic. (Adnkronos) - A Milano nella notte tra il 28 e il 29 dicembre è stata staccata e rubata la targa dedicata a Peppino Impastato del circolo di Rifondazione comunista, zona Lambrate. "Un atto indegno di tre incappucciati. Al segretario Matteo Prencipe va tutta la nostra solidarietà per lo sfregio che offende non solo la memoria di Peppino ma quella di tutte e tutti noi, che ci riconosciamo nei valori della legalità e della lotta sociale. Siamo sicuri che la targa verrà ripristinata al più presto e ci auguriamo che le autorità individueranno il primo possibile i responsabili del vile atto", scrive in una nota la segretaria metropolitana del Pd Milano Silvia Roggiani.