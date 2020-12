31 dicembre 2020 a

Napoli, 31 dic. (Adnkronos) - Un morto e un ferito in un agguato avvenuto la scorsa notte in via Sedil Capuano, a Napoli. All'1.15 due persone ferite da colpi di arma da fuoco sono state trasportate al pronto soccorso dell'ospedale Vecchio Pellegrini. Uno di questi è morto per le ferite riportate: si tratta di Ciro Caiafa, 40 anni, padre di Luigi,