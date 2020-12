Milano: furti e rapine ai danni di anziani di Corsico e Buccinasco, due arresti

31 dicembre 2020 a

Milano, 31 dic. (Adnkronos) - Ieri i carabinieri di Corsico (Milano) hanno arrestato due uomini residenti nella stessa cittadina, rispettivamente di 29 e 26 anni. Sono ritenuti responsabili dei reati di furto con strappo, rapina aggravata e lesioni personali aggravate ai danni di anziani di Corsico e Buccinasco.

Gli episodi contestati sono tre rapine e un furto con strappo, commessi in agosto e settembre 2020, a volte anche ai danni di ultraottantenni. Agganciavano le vittime nei parchi, nei mercati e fuori dalle chiese, per poi strappare loro le catenine dal collo. In alcune circostanze, dopo violenti strattonamenti, le vittime avevano riportato gravi lesioni personali.

I due sono stati scoperti anche perché poi andavano in un “compro oro” di Cesano Boscone, dove hanno venduto in tutto tredici monili in oro. Uno degli indagati, con i soldi, avrebbe poi acquistato droga.