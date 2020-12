Energia: Saras, Igcc di Sarlux incluso tra gli impianti essenziali per 2021

31 dicembre 2020 a

a

a

Milano, 31 dic. (Adnkronos) - Arera, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, ha indicato che Terna inscriva la centrale elettrica a ciclo combinato di Sarlux, Igcc (Integrated Gasification Combined Cycle) tra gli impianti essenziali alla sicurezza del sistema elettrico per l'anno 2021. Lo comunica Saras. Sarlux sarà quindi inserita nell'elenco, redatto su base annuale, degli impianti essenziali a decorrere dalla scadenza della convenzione Cip 6/92 (16 aprile 2021), attualmente in essere, e fino al 31 dicembre 2021.

Arera ha inoltre definito che Terna avvii l'iter per l'individuazione del regime di essenzialità e la definizione dei parametri tecnico-economici da utilizzare. L'iter sarà oggetto di successiva definizione con Arera, con l'eventuale ammissione al regime di reintegrazione dei costi da parte dell'autorità entro il 15 aprile 2021.