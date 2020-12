Capodanno: Gdf sequestra nel Milanese 630 chili di fuochi d'artificio illegali, due arresti

31 dicembre 2020 a

Milano, 31 dic. (Adnkronos) - La Guardia di Finanza ha sequestrato negli ultimi giorni 630 chili di fuochi d'artificio illegali nei comuni di Milano, Rho e Rozzano, arrestando due uomini italiani e denunciando altri due italiani e un cittadino cinese. I militari hanno presidiato le strade del capoluogo lombardo e della provincia e hanno effettuato un monitoraggio costante anche di mercatini on-line di fuochi d'artificio. In particolare, nell'abitazione di un inserzionista sono stati scoperti e sequestrati 25 chili di botti di vario genere e alcuni ordigni artigianali di tipo 'cipolla', con nomi evocativi come 'Apocalisse', oltre a 29 grammi di marijuana.

In una pizzeria gestita da due cittadini italiani è stato individuato un deposito clandestino di fuochi d'artificio, dove venivano conservati, pronti per la vendita, materiali esplodenti tra cui petardi di fabbricazione artigianale per un quantitativo di 480 chili. A Rozzano, comune alle porte di Milano, sono stati sequestrati altri 119 chili di fuochi pirotecnici illegali.