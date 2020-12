Milano: nel 2020 arrestate dai carabinieri 1.386 persone per droga e 402 per rapina

31 dicembre 2020 a

Milano, 31 dic. (Adnkronos) - Nel corso del 2020 i carabinieri di Milano hanno arrestato 1.386 persone e ne hanno denunciate 1.190 per reati di droga. Sono stati inoltre sequestrati dai militari 1.136 chili di droga, fra cui 509 chili di hashish, 582 di marijuana, 29 di cocaina, 15 chili di eroina, e cento piante di cannabis. E' il bilancio di fine anno del Comando provinciale di Milano dei carabinieri. Ma in un anno segnato dall'emergenza coronavirus i militari sono stati impegnati anche nel controllo del territorio per verificare il rispetto delle normative anti-contagio e sono stati impegnati in numerose iniziative per dare aiuto ai cittadini.

Gli interventi per rapina hanno portato all'arresto di 402 persone e alla denuncia di 283, mentre per furto sono state arrestate 732 persone e denunciate 2.363.

Nel corso del 2020 i militari hanno indagato su sei omicidi, tutti risolti. In particolare i carabinieri della stazione di Garbagnate Milanese hanno arrestato un 49enne, cittadino italiano, responsabile dell'omicidio di un anziano parente ricoverato in ospedale mediante la somministrazione di una dose particolarmente elevata di farmaci sedativi manomettendo un macchinario elettromedicale.