Parigi, 31 dic. (Adnkronos) - Rilevato in Francia il primo caso di variante sudafricana del Covid 19. Secondo quanto riferito dalle autorità sanitarie di Parigi, il contagio è stato identificato ieri in un uomo di ritorno dal Sudafrica e residente nell'Alto Reno, al confine con la Svizzera. Al suo arrivo in Francia, l'uomo ha sviluppato sintomi del coronavirus e, sottoposto al tampone, è risultato positivo alla variante '501.V2'.