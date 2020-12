Coronavirus: Gallera, '2021 ancora complicato ma sarà anno della svolta'

31 dicembre 2020 a

Milano, 31 dic. (Adnkronos) - "Il 2021 sarà ancora un anno complicato. Per molti mesi dovremo avere atteggiamenti diversi dalla nostra vita normale, con mascherine, gel e distanziamento. Ma oggi dobbiamo avere la forza di considerare il 2021 l'alba di un giorno nuovo". Lo ha detto l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, in un video sulla sua pagina Facebook. "Ci vorranno alcuni mesi in cui dovremo fare ancora grande attenzione e con ancora una diffusione ampia del virus. Però è arrivato il vaccino e abbiamo cure più performanti. E la luce in fondo al tunnel diventerà molto più forte".

Il 2021, secondo Gallera, "sarà l'anno della svolta, che per noi è anche contatto fisico e umano con gli altri. Il mio augurio per il nuovo anno è di non perdere questa determinazione nel combattere il virus, ma guardando con positività al futuro".