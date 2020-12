31 dicembre 2020 a

Roma, 31 dic. (Adnkronos) - "Sono emersi segnali importanti, che incoraggiano una speranza concreta. Perché non prevalga la paura e perché le preoccupazioni possano trasformarsi nell'energia necessaria per ricostruire, per ripartire". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel messaggio di fine anno.