Mattarella: in piedi per messaggio più breve e location essenziale

Roma, 31 dic. (Adnkronos) - Il messaggio più breve rispetto ai precedenti, pronunciato per la prima volta in piedi e in una location essenziale: il piano terra della Vetrata, con il cortile d'onore del Quirinale e i suoi archi acceso alle spalle a fare da sfondo, con l'effetto di proiettare all'esterno la figura presidenziale, quasi a voler dare l'immagine dell'uscita per la ripartenza.

Nessun simbolo particolare, nè troppe parole, ma il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, nel salutare gli italiani per il passaggio dal vecchio al nuovo anno, ha voluto evitare lungaggini e retorica, cercando di concentrare l'attenzione di forze politiche, economiche, sociali e di tutti i cittadini su quelle che dovranno essere le coordinate per una ripartenza e una ricostruzione del tessuto del Paese, necessarie e possibili, dopo il terribile 2020 segnato dalla pandemia.