Mattarella: Crimi, 'faro in tempesta, affrontare cambiamenti con coraggio e unità'

Roma, 31 dic. (Adnkronos) - "Al Presidente Mattarella va il sincero ringraziamento mio e di tutti gli italiani per le parole pronunciate questa sera e per il suo costante esempio: per come ha saputo rappresentare l'unità del Paese nel momento più difficile. Durante questo anno terribile che ci stiamo lasciando alle spalle la sua rettitudine, il senso profondo di comprensione e partecipazione manifestato tante volte agli italiani, hanno rappresentato un faro nella tempesta". Lo afferma Vito Crimi, capo politico del Movimento 5 stelle.

"Così come affermato dal Capo dello Stato, dell'anno che si sta per concludere -aggiunge- dobbiamo conservare la memoria, il senso di comunità ritrovato e l'identità nazionale rafforzata. La consapevolezza di questi valori sarà indispensabile per affrontare un 2021 di intenso lavoro per la ricostruzione del nostro Paese".

"Un lavoro che richiederà a noi tutti la massima dedizione e concentrazione sugli obiettivi prioritari. Non ci può dunque essere spazio per divisioni, distrazioni o la ricerca del vantaggio di parte: non è questo il tempo, non ci è concesso. Condivido infine, e faccio mio, l'invito del Presidente Mattarella -conclude Crimi- ad avere coraggio per affrontare a testa alta le sfide che ci attendono e per avere la forza di cambiare ciò che va cambiato".