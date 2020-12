Mattarella: Gelmini, 'da Fi impegno per rinascita Italia'

31 dicembre 2020 a

Roma, 31 dic. (Adnkronos) - “Dal Presidente della Repubblica un discorso inappuntabile, con i giusti e condivisibili richiami per le sfide che abbiamo di fronte. Dall'impulso alla vaccinazione anticovid, che Mattarella definisce saggiamente ‘una scelta di responsabilità e un dovere', alla necessità di mantenere alta la guardia fino alla sconfitta definitiva del virus: le parole del Capo dello Stato chiamano in causa tutti noi e anche la politica. Che ha il dovere di non disperdere le risorse messe a disposizione da un'Europa finalmente solidale e che deve costruire una proposta ‘concreta, efficace, rigorosa', come affermato dal Presidente: anche se siamo ancora molto lontani purtroppo da questo obiettivo, per quanto riguarda Forza Italia, continueremo ad impegnarci in Parlamento e non solo per conseguire questo risultato e assicurare all'Italia un 2021 di rinascita”. Così Mariastella Gelmini, capogruppo di Fi alla Camera.