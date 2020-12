Mattarella: Bonetti, 'ripartiamo con fiducia'

31 dicembre 2020 a

Roma, 31 dic. (Adnkronos) - "'La solidarietà è tornata a mostrarsi base necessaria' della nostra convivenza. Gratitudine al Presidente Mattarella per le sue parole, che al termine di questo anno difficile ci fondano nel senso della comunità e in una speranza concreta per le donne, gli uomini e le giovani generazioni del nostro Paese". Lo scrive su Facebook la ministra per la Famiglia, Elena Bonetti.

"Ripartiamo con fiducia, rimettendoci in gioco, ciascuno facendo la propria parte -aggiunge- in un'Europa dei valori comuni e dei cittadini. Con il dovere di proteggere la salute gli uni degli altri e con gratitudine verso la scienza, che ci offre l'arma più forte per sconfiggere questo virus nell'anno che ci viene incontro. Adesso è il tempo della ripartenza".