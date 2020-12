Mattarella: Ricci (Ali), 'doveri per il nuovo anno'

31 dicembre 2020 a

Roma, 31 dic. (Adnkronos) - "Il discorso di un grande Presidente, che in questo anno difficilissimo si è caricato le sofferenze, le ansie e i sacrifici del popolo italiano. Al tempo stesso traccia con lucidità e lungimiranza le sfide del nuovo anno fatte di doveri: il dovere della vaccinazione per liberare il Paese dal virus e farlo ripartire, il dovere dell'unità politica per non sprecare le opportunità storiche che arrivano da una nuova Europa. Grazie Presidente". Lo afferma il sindaco Pd di Pesaro e presidente Ali (Autonomie locali italiane), Matteo Ricci.