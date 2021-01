01 gennaio 2021 a

Roma, 1 gen. (Adnkronos) - "La scienza ci offre l'arma più forte per prevalere su ignoranza e pregiudizi. Grazie al Presidente Mattarella per aver ricordato il contributo della ricerca italiana nell'alleanza mondiale della scienza e della ricerca contro il Covid". Così in un post su Facebook il ministro dell'Università e della ricerca, Gaetano Manfredi.