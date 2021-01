Roma: strage di uccelli, Lav annuncia denuncia alla Procura

01 gennaio 2021 a

Roma, 1 gen. (Adnkronos) - La Lav annuncia la presentazione di una denuncia alla Procura della Repubblica per l'apertura di una indagine che "possa far luce su tutte le responsabilità, dirette e indirette, che hanno causato la morte diverse centinaia di uccelli la notte di Capodanno". Gli storni, "volando all'impazzata perché terrorizzati anche dai botti, si sono schiantati contro i palazzi della centrale Via Cavour a due passi dalla stazione Termini". La sede LAV di Roma "critica le dichiarazioni di esponenti dell'Amministrazione che null'altro fanno che dispiacersi per l'accaduto davanti a quella che considera una “tragedia annunciata” che poteva essere evitata".

“Sono quattro anni che attendiamo il varo del nuovo Regolamento tutela diritti animali comunale che potrebbe e dovrebbe vietare i botti 365 giorni l'anno, dopo che è stata bocciata la nostra richiesta per inserire il divieto nel nuovo Regolamento di polizia urbana - dichiara il Responsabile LAV Roma David Nicoli - Le ordinanze-fotocopia della sindaca, emanate con formula “last-minute” sempre a poche ore dal Capodanno, sono inutili se non si pensa a predisporre un valido sistema di controllo dei quartieri ad opera della Polizia di Roma Capitale, come noi abbiamo sempre richiesto. Nemmeno il centro della città viene presidiato a dovere e proprio questa strage di innocenti, evitabilissima, è lì a testimoniarlo. Ma non ce ne stupiamo poiché, a quanto pare, è la stessa giunta a violare per prima la sua stessa ordinanza facendo esplodere fuochi d'artificio al concerto di Capodanno organizzato dal Comune di Roma ”.

La LAV, che chiede alla Commissione di Giustizia del Senato che fra pochi giorni inizierà l'esame della nuova Legge contro i maltrattamenti di inserire il divieto valido quindi in tutta Italia, invita i cittadini "a documentare e fargli pervenire altre eventuali morie di uccelli che possono essersi verificate in altri quartieri della capitale".