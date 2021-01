Mattarella: Bombardieri (Uil), 'condividiamo richiamo Capo Stato alla collaborazione'

01 gennaio 2021 a

Roma, 1 gen. (Adnkronos) - “Ringraziamo il Capo dello Stato per il suo discorso intenso e coinvolgente e accogliamo e condividiamo il suo richiamo alla responsabilità e alla collaborazione. Anche noi siamo convinti che questo sia il tempo dei costruttori. E allora, insieme, creiamo le condizioni per superare le persistenti diseguaglianze: diamo valore al lavoro e più attenzione ai giovani e agli anziani. Il Sindacato è pronto a fare la propria parte per far ripartire il paese". Così Pierpaolo Bombardieri, segretario generale Uil.