Milano: senzatetto trovato senza vita, nessun segno di violenza

Milano, 2 gen. (Adnkronos) - Un senzatetto è stato trovato senza vita a Milano, all'interno del sottopassaggio ferroviario in via Ferrari-viale don Sturzo, in zona Garibaldi. I medici del 118 intervenuti questa mattina non hanno trovato sul corpo segni di violenza, la morte potrebbe essere stata causata dal freddo e dalle condizioni di salute del 53enne di origine egiziana. A dare l'allarme è stato un altro clochard. L'uomo sarebbe stato visto vivo per l'ultima volta nella mattinata di ieri, secondo le testimonianze raccolte. Per gli accertamenti sono a lavoro gli uomini della Polizia ferroviaria.