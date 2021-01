Coronavirus: è morto il padre di Peter Gomez, aveva contratto il covid**

02 gennaio 2021 a

Roma, 2 gen. (Adnkronos) - "Oggi è morto mio padre, Filippo Gomez Homen, manager pubblicitario e pittore. Lascia in me e in mia sorella Francesca un vuoto incolmabile. In due giorni il Covid se lo è portato via. Ciao papà saluta la mamma!". Così il direttore de ilfattoquotidiano.it Peter Gomez annuncia sui social la scomparsa del padre Filippo, venuto a mancare a causa del coronavirus.

"Ex manager pubblicitario con incarichi anche negli Stati Uniti, pittore, grande giocatore di golf, era ricoverato da due giorni a causa del Covid. Neanche due mesi fa aveva perso la moglie, Fabricia Fossati, con la quale aveva condiviso una vita intera - è il ricordo della redazione del Fatto -La redazione e tutti i colleghi de ilfattoquotidiano.it, il direttore e la redazione del Fatto Quotidiano, la società Seif, si stringono in un abbraccio commosso a Peter e alla sorella Francesca in questo momento inatteso e difficile".