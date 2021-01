Fisco: Gelmini, 'Gualtieri fermi invio cartelle'

02 gennaio 2021 a

a

a

Roma, 2 gen. (Adnkronos) - "Sulla spedizione a milioni di contribuenti delle cartelle esattoriali a partire da oggi, il governo è gravemente latitante: a poco servono le generiche dichiarazioni di intenti di esponenti di maggioranza o del governo. Serviva intervenire con il Milleproroghe o con un nuovo decreto per bloccare l'Agenzia delle Entrate ed evitare il salasso dell'Epifania". Lo afferma Mariastella Gelmini, capogruppo di Fi alla Camera.

"Occorre -aggiunge- un ravvedimento operoso da parte dell'esecutivo: il ministro dell'Economia dia indicazione chiara –nelle more del decreto– all'Agenzia delle Entrate di non far partire le cartelle fino a quando il Parlamento o il governo con un nuovo decreto non saranno intervenuti”.