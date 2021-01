Coronavirus: Giani, 'In Toscana campagna vaccinazione sta andando molto bene'

02 gennaio 2021 a

a

a

Firenze, 2 gen. - (Adnkronos) - In Toscana la campagna di vaccinazione anti-Covid "sta andando molto bene" e "la macchina da guerra che abbiamo messo in campo ha una grande efficienza: vedere luoghi come il Cto, il punto di Careggi, dove riusciremo a somministrare anche 800 vaccini il giorno, ci porta a sperare che ne possano arrivare di più perché abbiamo la capacità di somministrarli immediatamente". Lo ha detto il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, a margine di una conferenza stampa per presentare iniziative in occasione dell'anno dedicato a Dante Alighieri.

"Ieri sono stato a inaugurare il punto per la vaccinazione dell'ospedale pediatrico Meyer, che rappresenta un po' il simbolo degli operatori sanitari che si stanno vaccinando nei luoghi che abbiamo individuato in Toscana - ha aggiunto Giani - Mano a mano che arrivano i vaccini, questi vengono somministrati con grande tempestività".