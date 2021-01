Meteo: Lombardia, domani pioggia e neve, tempo più stabile da martedì (2)

02 gennaio 2021 a

(Adnkronos) - Lunedì 4 gennaio cielo nuvoloso o molto nuvoloso con qualche tenue apertura, più probabile sui rilievi settentrionali. Piogge deboli sparse, più probabili su zone meridionali e prime Prealpi. Neve oltre 600-800 metri. Temperature in diminuzione, minime intorno a 2 gradi, massime intorno a 6 gradi, valori un po' maggiori a est. Zero termico: inizialmente intorno a 1000 metri, in diminuzione a partire da ovest con valori a fine giornata tra 500 e 900 metri.