Meteo: Lombardia, domani pioggia e neve, tempo più stabile da martedì

Milano, 2 gen. (Adnkronos) - Sulla Lombardia fino a domenica mattina precipitazioni diffuse, anche a carattere nevoso o acqua misto neve a quote basse. Precipitazioni tendenti a scemare dal pomeriggio di domenica, con eventi occasionali almeno sino a martedì, in particolare su zone meridionali e prime Prealpi. Da metà settimana tempo più stabile con bassa probabilità di precipitazioni. Lo rende noto l'Arpa regionale nel suo bollettino meteo.

Domani cielo generalmente nuvoloso o molto nuvoloso. Precipitazioni: deboli da sparse a diffuse nella prima parte della giornata, più probabili su prime Prealpi e pianura; al pomeriggio più isolate e occasionali. Neve oltre 600 metri. Temperature stazionarie o in lieve aumento, minime tra 1 e 6 gradi, massime tra 5 e 11 gradi, con i valori più elevati sui settori orientali. Zero termico: variabile tra 800 e 1400 metri, con i valori più bassi sui rilievi e vallate nord-occidentali.

Lunedì 4 gennaio cielo nuvoloso o molto nuvoloso con qualche tenue apertura, più probabile sui rilievi settentrionali. Piogge deboli sparse, più probabili su zone meridionali e prime Prealpi. Neve oltre 600-800 metri. Temperature in diminuzione, minime intorno a 2 gradi, massime intorno a 6 gradi, valori un po' maggiori a est. Zero termico: inizialmente intorno a 1000 metri, in diminuzione a partire da ovest con valori a fine giornata tra 500 e 900 metri.