Coronavirus: Sala, 'vaccino importante, politici diano l'esempio'

02 gennaio 2021 a

a

a

Milano, 2 gen. (Adnkronos) - “Vaccinarsi è importante, perché più abbrevieremo questo periodo pandemico, e più saremo in condizione di cominciare a ripartire. E poi secondo me è doveroso farlo come gesto di riconoscenza nei confronti del progresso. Dal punto di vista medico-scientifico hanno fatto un miracolo, a darci un vaccino in così breve tempo. I politici devono avere la responsabilità di dare l'esempio e di dire: ‘Bisogna vaccinarsi'. Salvini che dice ‘Se me lo dirà il mio medico', strizza l'occhio ai no vax”. Lo afferma il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ospite domani di ‘Va Pensiero', il programma in onda ogni domenica mattina alle ore 11.00 su Classica Hd, l'emittente televisiva italiana dedicata al mondo della musica classica.