'Top Ten delle Parolacce', il '2020' diventa un insulto

02 gennaio 2021 a

a

a

Roma, 2 gen. (Adnkronos) - Nell'era del Covid-19, anche la nuova edizione della 'Top Ten delle Parolacce' non poteva essere immune al Coronavirus. Tanto che nella storica classifica delle 10 ingiurie più emblematiche dell'anno appena finito è proprio il '2020' a diventare esso stesso un insulto. Redatta come ogni anno dal linguista Vito Tartamella, la classifica delle parolacce che l'AdnKronos è in grado di anticipare - e che sarà diffusa a breve sul sito www.parolacce.org - fra contagi, crisi economica, isolamento forzato, vede il '2020' come l'anno funesto. Insomma, l'anno appena finito "è diventato l'emblema della sfortuna, della rovina, del male assoluto" anticipa Vito Tartamella che riferisce come "sui social in lingua inglese" si sia "diffusa l'espressione 'go 2020 yourself' come equivalente di 'go fuck yourself' vai a farti fottere ('vaffan2020')".

"E' presto per dire quanto sopravviverà questo modo di dire ma -aggiunge- con un anno così disgraziato non poteva essere altrimenti" ed "è un sentimento diffuso". "Il mese scorso -ricorda Tartamella- il quotidiano britannico 'The Guardian' ha fatto un sondaggio fra i lettori chiedendo loro di sintetizzare in una sola parola il loro sentimento verso il 2020. Ebbene, la parola più votata è stata 'shit' (merda) seguita da 'fucked' (fottuto)". "D'altronde -osserva ancora l'esperto- anche in Italia l'espressione 'Che ti venga il Coronavirus' ha iniziato a circolare come maledizione e non è l'unico malaugurio a sfondo sanitario nella nostra lingua".

Ma se l'anno scorso a causa del Coronavirus sta diventando la star degli insulti, entrando nel dettaglio della "Top Ten delle Parolacce 2020", il primo posto degli eventi volgari più emblematici riportati dalle cronache nazionali e internazionali è andato all'episodio accaduto al festival di Sanremo: protagonisti Morgan e Bugo e la canzone 'Sincero' scritta da quest'ultimo. "Sul palco di Sanremo è infatti avvenuto un fatto inaudito: Morgan ha cambiato il testo della canzone trasformandola in un avvelenato e unilaterale attacco verso il suo partner" sottolinea ancora Tartamella. Ed è così che il primo posto della classifica delle parolacce è andato alla 'canzone kamikaze' trasformata da Morgan e che ha fatto squalificare i due artisti dalla competizione canora.