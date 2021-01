Fisco: Gelmini, 'cashback più che regalo di Natale scherzo di Carnevale'

02 gennaio 2021 a

Roma, 2 gen. (Adnkronos) - "Il cashback di Natale è stato l'ennesimo spot del governo, una specie di click day visto che le risorse non sono neanche lontanamente sufficienti a coprire i tanto pubblicizzati 150 euro a persona. Se tutti gli iscritti alla app avessero davvero speso, confidando nel ristorno, 1.500 euro non riceverebbero che pochi euro. In più le risorse non arriveranno prima della fine di febbraio: più che un regalo di Natale, uno scherzo di Carnevale. Meglio sarebbe stato destinare quelle risorse ad incrementare da subito i ristori per commercianti e ristoratori”. Lo afferma Mariastella Gelmini, capogruppo di Fi alla Camera.