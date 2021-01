Coronavirus: Perego (Fi), 'per vaccini impiegare anche soccorritori militari'

02 gennaio 2021 a

Roma, 3 gen. (Adnkronos) - "Nell'ambito dello sforzo della Difesa in concorso all'operazione Igea si potrebbero impiegare per la somministrazione del vaccino i soccorritori militari coadiuvati da medici, così da incrementare e velocizzare un processo che alla luce delle prime evidenze sembrerebbe richiedere troppo tempo per arrivare alla cosiddetta immunità di gregge”. Così, in una nota, il deputato di Forza Italia Matteo Perego.