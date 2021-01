Musica: è morto il cantante Carlos do Carmo, famoso interprete del fado

02 gennaio 2021 a

Lisbona, 2 gen. - (Adnkronos) - Il cantante portoghese Carlos do Carmo, uno dei più rinomati interpreti del fado, considerato "la voce di Lisbona", è morto venerdì 1 gennaio all'età di 81 anni a causa di un aneurisma. Per lunedì prossimo il primo ministro Antonio Costa ha proclamato un giorno di lutto nazionale. Il presidente della Repubblica portoghese, Marcelo Rebelo de Sousa, ha espresso cordoglio per la scomparsa di una voce raffinata dallo "stile limpido".

Carlos do Carmo rappresentò il Portogallo all'Eurovision Song Contest nel 1976 ed è stato premiato nel 2014 con un Latin Grammy Award alla carriera. Il cantante si è esibito sui più grandi palcoscenici europei, come l'Olympia di Parigi, la Royal Albert Hall di Londra e l'Opera di Francoforte. Era considerato dalla critica uno dei più grandi riferimenti del fado, genere popolare interpretato da lui con un nuovo stile inaugurato con il suo album del 1977 "Un uomo in città".

"Era la voce della nostra città e non dimenticheremo", ha detto il sindaco di Lisbona, Fernando Medina. Il cantante era nato il 21 dicembre 1939 nella capitale portoghese.