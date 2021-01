Liguria: Ruffino (Fi), 'contro Toti gesto vile, inqualificabile e stupido'

02 gennaio 2021 a

Roma, 3 gen. (Adnkronos) - "La lettera minatoria recapitata al presidente della Liguria Giovanni Toti è un gesto insieme vile, inqualificabile e stupido. Sono vicina a Giovanni, del quale tutti conosciamo la dedizione e l'impegno con cui sta guidando la Regione in questi mesi drammatici. Imputare a lui responsabilità per norme e decisioni prese dal governo nazionale è semplicemente stupido, perché Toti ha cercato in tutti i modi di tutelare gli interessi delle categorie colpite dai Dpcm". Lo afferma Daniela Ruffino, deputata di Forza Italia.

"Minacciarlo poi con l'ipotesi di una bomba -aggiunge- è semplicemente da persone vigliacche. E i vigliacchi, si sa, sono i migliori difensori delle cause perse. A Toti va tutta la mia solidarietà e vicinanza".