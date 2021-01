Calabria: Stumpo, 'De Magistris pensi a fare il sindaco di Napoli'**

03 gennaio 2021 a

Roma, 3 gen. (Adnkronos) - "Luigi De Magistris è il sindaco di Napoli, quindi deve pensare a svolgere questo ruolo nel migliore dei modi fino all'ultimo giorno. Sono abituato a pensare che le candidature per le amministrazioni locali debbano essere decise dai gruppi dirigenti locali, quindi l'uscita di De Magistris mi è sembrata un po' improvvida. Se qualcuno dovesse chiamarlo bene, altrimenti la chiudiamo lì". Nico Stumpo, deputato calabrese di Leu, commenta così all'Adnkronos la possibile candidatura di Luigi De Magistris alla presidenza della Regione Calabria.

"A me -aggiunge- da un'altra regione non verrebbe mai in mente di candidarmi se nessuno me lo chiede".