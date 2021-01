Coronavirus: Bezzini, 'In Toscana vaccinate 8.970 persone'** (2)

03 gennaio 2021 a

a

a

(Adnkronos) - Nel post aggiunge Bezzini: "Ultima cosa, ma non per importanza. Stiamo attraversando una fase molto delicata rispetto all'andamento del contagio, che rischia di tornare a crescere, con possibili ricadute gravi a tutti i livelli ed anche sullo svolgimento della stessa campagna di vaccinazione. Se da un lato le istituzioni sono chiamate a lavorare senza sosta con impegno e costanza, mettendo in campo strumenti e soluzioni, dall'altro è fondamentale il rispetto delle regole da parte di tutti. Vi chiedo con il cuore di non abbassare la guardia, basta davvero poco. Questo è il tempo della tenacia, da ogni singola azione di ciascuno dipende il destino di una comunità intera".