03 gennaio 2021

Milano, 3 gen. (Adnkronos) - In Lombardia sono in leggero calo i ricoverati per Covid-19. Nelle terapie intensive, i posti letto occupati sono 489, 2 in meno di ieri, a fronte di 12 nuovi ingressi. Negli altri reparti si sommano 3.267 pazienti in cura, 26 in meno rispetto a ieri. Sul fronte guariti e dimessi, i dati della Lombardia ne rilevano 728 nelle ultime 24 ore.