Coronavirus: Toti, 'alle 21.30 incontro con governo-Regioni per misure dopo Epifania'**

Roma, 3 gen. (Adnkronos) - "E' assai probabile che questa sera alle 21.30 ci sia un primo incontro tra governo e Regioni per cominciare a ragionare in tempi piuttosto stretti su nuove regole" per dopo l'Epifania, le fasce o "qualcos'altro che il governo vorrà proporci". Lo ha annunciato in una diretta Facebook il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti.

"Ovviamente -ha spiegato- sentiremo che cosa avranno da dire, ovviamente tutti quanti siamo molto attenti alla diffusione del Covid, con un rt che sta a cavallo dell'1 in molte regioni, ma anche con la consapevolezza che abbiamo tenuto chiuso dal 22 dicembre moltissime attività e i danni sono stati importanti e ulteriori danni si prevedono per il futuro. La situazione è complessa per il Covid e anche per l'economia, l'equilibrio deve essere cercato con grande attenzione, grande ponderazione e un po' di coraggio".

In ogni caso, ha concluso Toti, "non ci saranno grandi novità questa sera, immagino sia un incontro interlocutorio".