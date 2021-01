Migranti: Open Arms con a bordo 265 soccorsi in viaggio verso Porto Empedocle**

04 gennaio 2021 a

Palermo, 4 gen. (Adnkronos) - E' in viaggio verso Porto Empedocle (Agrigento) la nave Open Arms con a bordo 265 persone soccorse nei giorni scorsi in mare dalla Ong spagnola. In un primo sbarco sono state tratte in salvo 169 persone e in un secondo altre 96. "Il tempo è peggiorato, piove e fa freddo. Dopo il rifiuto di Malta, l'Italia assegna Porto Empedocle come porto di sbarco. Siamo felici per le persone a bordo, un pensiero va a chi questa notte affronterà il temporale su una barca alla deriva", scrive Open Arms su Twitter.