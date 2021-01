Coronavirus: festeggiano compleanno in un bar del Cremasco, dieci multati

04 gennaio 2021 a

a

a

Milano, 4 gen. (Adnkronos) - Stavano festeggiando un compleanno all'interno di un bar di Bagnolo Cremasco, in provincia di Cremona, in violazione delle norme anti-Covid. Ma sono stati sorpresi e multati. E' successo sabato nel paese del Cremasco, dove i militari all'esterno e all'interno di un bar hanno notato numerose persone che stavano festeggiando uno dei presenti, con consumando prodotti somministrati dallo stesso bar. Dieci avventori sono stati multati ed è stata disposta l'immediata chiusura del bar per cinque giorni.