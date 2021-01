Foggia, incendio in azienda agricola: un morto

04 gennaio 2021 a

Foggia, 3 gen. (Adnkronos) - Un uomo è morto nell'abitazione del custode di una azienda agricola di Cerignola, in provincia di Foggia. All'interno dei locali si è sviluppato anche un incendio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme e ora stanno effettuando i rilievi. Sul caso indagano gli agenti del commissariato di Polizia per ricostruire l'accaduto e comprendere le cause della morte. Non vengono esclusi né il suicidio né la morte violenta.