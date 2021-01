04 gennaio 2021 a

a

a

Milano, 4 gen. (Adnkronos) - Un uomo è stato denunciato dai carabinieri di Cremona, perchè trovato in possesso di droga a Stagno Lombardo, nel Cremasco. Il giovane è stato trovato in possesso di sei grammi di cocaina, cinque grammi di marijuana e uno di hashish, materiale per la pesa e il confezionamento delle dosi, tutto nascosto sotto i sedili posteriori della sua autovettura. L'uomo è stato anche sanzionato per aver violato le norme anti-Covid.