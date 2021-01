Coronavirus: il Carnevale di Viareggio slitta a metà settembre** (2)

04 gennaio 2021 a

(Lucca) - Per promuovere il "Carnevale Universale" è stato realizzato uno speciale manifesto. Si tratta della rielaborazione grafica di quello firmato dall'artista Uberto Bonetti per il Carnevale di Viareggio 1959. In quel manifesto il creatore di Burlamacco e Ondina immaginò un mondo sorridente, pronto a festeggiare a Viareggio.

In questa edizione il mondo torna a sorridere per celebrare proprio a Viareggio il "Carnevale Universale". Una grande festa di rinascita, speranza e soprattutto testimonianza della volontà di sostenere e augurare il ritorno del Carnevale in tutto il mondo. Il manifesto dell'artista Piero Figura per l'edizione 2021 diventerà da collezione. Nelle prossime settimane verrà rinnovata tutta la cartellonistica in città con le nuove date.

A gennaio e febbraio, nel periodo tradizionale del Carnevale, la Fondazione ha in programma una serie di appuntamenti, virtuali e televisivi, per celebrare l'arte e la creatività. Ogni giorno, dal 15 gennaio, sui canali ufficiali del Carnevale (Youtube, Facebook ed Instagram) un ricco palinsesto audiovisivo accompagnerà il pubblico alla scoperta dell'arte, della storia e delle tradizioni del Carnevale di Viareggio. Un viaggio dietro le quinte della manifestazione per raccontare la maestria dei costruttori, svelare qualche particolare dei carri in costruzione che sfileranno a settembre e ottobre, omaggiare le più belle canzoni della tradizione musicale di Viareggio e i suoi autori, raccontare Burlamacco e la sua storia, i cento anni della rivista “Viareggio in Maschera”, presentare tutorial sulla cartapesta e molto altro.