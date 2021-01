Governo: Renzi, 'servono risposte concrete su vaccini, economia e scuola'

04 gennaio 2021 a

Roma, 4 gen. (Adnkronos) - "Questo è il momento giusto per aprire una crisi? No, questo è il momento per dare risposte ai cittadini". Lo dice Matteo Renzi al Tg5.

"Io vorrei che sui vaccini l'Italia fosse in cima alla file e invece sta in fondo. Vorrei che sulla ripartenza economica ci fosse risposte concrete per chi non sa ancora se giovedì può riaprire il negozio o no. Vorrei che a scuola i ragazzi potessero tornare. Abbiamo comprato banchi a rotelle che non servono a niente, serve il tampone, il tracciamento, i vaccini... Ecco io vorrei che ci fossero risposte concrete finché non ci sono risposte concrete noi continueremo a chiedere 'perché?'", sostiene.