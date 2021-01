Palermo: Raizes Teatro presenza Human Freedom 2021

04 gennaio 2021 a

Palermo, 4 gen. (Adnkronos) - Sabato 9 gennaio, alle ore 20, Raizes Teatro presenta Human Freedom 2021, programma internazionale di promozione dei diritti umani attraverso le arti, organizzato da Raizes Teatro, Global Campus of Human Rights, Avant-GardeLawyers e dall'International Human Rights Art Festival di New York. In diretta dal Teatro Jolly di Palermo, il direttore di Human Freedom 2021, Alessandro Ienzi, presenterà il programma che avrà luogo nel corso dell'intero anno e che sarà sviluppato da remoto per i primi mesi, cui seguiranno eventi dal vivo in diverse città europee e del mondo nella seconda metà dell'anno.

Raizes Teatro si esibirà con “Last Era” performance sui disastri ambientali, già in scena allo Spasimo di Palermo, a Segesta e alla Valle dei Templi di Agrigento, riadattato per l'occasione in diverse lingue. Gli attori reciteranno in inglese, spagnolo, italiano, creolo e mandinka, in un viaggio di musica e parole con cui intendono inaugurare il nuovo anno nel segno della riflessione sul necessario rispetto del pianeta. Palermo sarà la base, rappresentata dalla giovane e innovativa compagnia, che sarà in connessione con esperti e partners da diverse città del mondo.

Sabato, dalle ore 20 - e per un'ora e trenta circa -, Raizes Teatro sarà connessa in diretta con ospiti da New York, Helsinki, Bruxelles, Parigi, Venezia e Los Angeles.

“Il 9 gennaio è un inizio importante per noi di Raizes Teatro e per la città. Uno dei nostri obiettivi era di far nascere a Palermo una realtà che guardasse al mondo, entrare a far parte di un network internazionale come accade in molte capitali all'avanguardia - dice Alessandro Ienzi -. In poco più di due anni ci siamo riusciti: la conferenza di apertura di Human Freedom 2021 è solo il primo passo di un percorso lungo che condurremo con passione e determinazione, e che sono certo sarà foriero di opportunità e di crescita.”