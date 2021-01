Esercito, a Palermo la Befana con le 'stellette' per i bambini

04 gennaio 2021 a

a

a

Palermo, 4 gen. (Adnkronos) - Continua l'iniziativa di Esercito e veterani "per portare un sorriso e un po' di speranza tra i bambini". Dopo la visita allo Sperone-Pertini della scorsa settimana, oggi la befana è arrivata anche al"La Casa del Sorriso" di Monreale e presso l'Associazione Onlus "Nuova Opportunità" di via Castelforte allo Zen, dove rappresentanti delle Associazioni Combattentistiche e d'Arma della provincia di Palermo e un team di soldati del Comando Militare dell'Esercito in Sicilia hanno distribuito doni a una settantina tra bambini e ragazzi.

Il Presidente di Assoarma, l'istituto che riunisce le Associazioni combattentistiche e d'Arma della Provincia, e i suoi collaboratori sono stati accolti dai massimi rappresentanti delle 2 comunità ospitanti e dai bambini festanti, che quest'anno, a differenza degli anni passati, non hanno potuto riunirsi tutti insieme nei locali del Circolo Unificato dell'Esercito per festeggiare insieme l'Epifania.

Ciononostante, grazie a una raccolta di fondi tra i soci e al contributo generoso del Banco Alimentare e dei supermercati Conad e Decò, anche quest'anno, l'iniziativa "Bambini in Festa" ha portato un messaggio di affetto e un po' di solidarietà in alcune tra le più simboliche comunità giovanili sul territorio.