Caterina Valente compie 90 anni: la carriera straordinaria di un'artista, conosciuta in tutto il mondo

(Milano, 4 Gennaio 2021) - Milano, 4 Gennaio 2021 - Il 14 gennaio prossimo Caterina Valente, cantante, chitarrista e ballerina famosa in tutto il mondo, compirà 90 anni.

Ritiratasi dalle scene quasi 20 anni fa, l'artista ha più volte dichiarato che la data del compleanno è solo un giorno come gli altri, perciò ha sempre rifiutato interviste, apparizioni televisive ed eventi simili, per celebrare questa occasione con la stessa disciplinata dedizione che ha caratterizzato la sua carriera per oltre 60 anni.

E che carriera! Oltre 1350 brani musicali incisi in 11 lingue, inseriti tra le Top Ten Hits negli USA, in Germania, Italia, Francia, Giappone e Regno Unito. Nominata ai Grammy come Miglior Cantante Femminile, insignita del Grand Prix du Disque in Francia, del Premio della Critica discografica in Italia, della Croce al Merito in Germania e Francia, è stata in tournée in tutti i continenti e cosa più importante, ha partecipato, sia come ospite e come conduttrice, a oltre 1000 varietà televisivi in tutto il mondo.

Tuttavia, questa carriera internazionale così rilevante è stata ovviamente accompagnata da pettegolezzi, verità imprecise e falsità su fatti avvenuti.

E con l'avvento dell'era digitale, siti informativi, come Wikipedia (nelle sue varie lingue), siti delle compagnie discografiche, siti di audio-streaming, Fake Accounts sui social media e molti altri, si sono propagate in modo virale in tutto il mondo storielle, invenzioni ed errori in merito all'artista.

Perciò Caterina con il suo team di lavoro ha deciso di produrre e offrire al suo pubblico un breve ma inequivocabile resoconto della sua carriera pubblicato sul sito ufficiale

Inoltre la pagina Trivia farà il punto su differenti curiosità, che andavano aumentando nel corso degli anni e, come le pagine di foto e tutto il resto del sito sarà sempre tenuta aggiornata secondo le necessità.

