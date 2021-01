Governo: Iv, 'trattativa? nessuna convocazione da Conte'**

04 gennaio 2021 a

Roma, 4 gen. (Adnkronos) - "Trattativa? Se si vuole discutere, si fa in modo serio. Da Conte non è arrivata nessuna convocazione...". Un big di Italia Viva risponde così all'Adnkronos sullo stato dei contatti con palazzo Chigi per una possibile trattativa che eviti la crisi. Canali che, secondo indiscrezioni, si sarebbero aperti nelle ultime ore. Ma i renziani fanno sapere che, al momento, non vi sarebbe nulla di concreto sul tavolo.

Anzi alcune dichiarazioni del ministro Federico D'Incà, considerato da Iv molto vicino al premier, hanno destato disappunto. In un'intervista a Radio Popolare il ministro ha detto che sarebbe "una follia immaginare oggi un Paese senza la guida del presidente Conte" e che la squadra di governo non si tocca. Sul primo punto, i renziani dicono che "Conte non è mai stato il nostro obiettivo". Sul secondo, però, la vedono diversamente perché per Iv il Conte bis avrebbe esaurito la sua stagione. "Se vi sarà confronto, noi andremo a vedere cosa ha da dirci il premier. Altrimenti l'appuntamento è al Senato". E se dovessero spuntare i 'responsabili', i renziani sono certi che un governo sostenuto da una maggioranza raccogliticcia non avrebbe vita lunga e "quanto a noi, ci mettiamo all'opposizione. Un appoggio esterno? No, e perché mai dovremmo farlo?".

Oggi lo stesso Matteo Renzi è di nuovo intervenuto con un'intervista in tv. E si è mostrato meno duro. "E' il momento di una crisi? No, questo è il momento per dare risposte a cittadini". Sui vaccini, sull'economia, sulla scuola. "La soluzione -dice Renzi- è che nei Palazzi romani si smetta di chiacchierare e si diano più risorse alla sanità con il Mes per vaccinare le persone, per vaccinare i giovani altrimenti non si riparte. L'Europa ci dà un sacco di soldi, li vogliamo spendere bene o pensiamo che possiamo continuare con le mance? E' il tempo di passare dalle chiacchiere ai fatti".