Roma, 4 gen. (Adnkronos) - "L'atteggiamento di quelle Regioni che si rifiutano di riaprire le scuole come concordato con il governo è intollerabile. Dimostra che alcuni governatori, evidentemente, non hanno fatto abbastanza per garantire ai loro studenti il diritto costituzionale allo studio". Lo scrive Danilo Toninelli dei 5 Stelle su twitter.